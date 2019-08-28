«المرأة والتنمية».. كتاب جديد لجمال سند السويدي

المصدر: أبوظبي - البيان

صدر للدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، كتاب بعنوان «المرأة والتنمية»، استعرض فيه أهم الإشكالات المرتبطة بقضايا المرأة ودورها التنموي، التي ظلَّت عالقة بالفكر العربي الإسلامي، معتبراً أن «مشكلة المرأة» مشكلة المجتمع كله، وأنها لن تُحَل دون إسهام المؤسسات الحكومية والخاصة كافة، بل المجتمع كلّه؛ في الارتقاء بمكانة المرأة، وتعزيز مشاركتها في التنمية.

وقال السويدي إن الجهود التي تبذلها القيادة في سبيل تمكين المرأة الإماراتية ودعمها، إنما يأتي في سياق الاهتمام بتمكين أفراد المجتمع، وتحويلهم لشركاء ومساهمين حقيقيين بمسيرة الدولة التنموية.