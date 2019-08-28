غباش: إنجازات ومكتسبات

قال سيف سعيد غباش وكيل دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي: منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كانت وما زالت، عملية البناء والتطوير بقدرات مشتركة بين الرجل والمرأة، وتعزز ذلك من خلال الإنجازات المهمة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي دعمت المرأة في كافة المجالات والمواقع، لتحقق إنجازات ومكتسبات وطنية لاقت تقدير المجتمع المحلي واكتسبت حفاوة دولية.

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