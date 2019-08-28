البستكي: محطات مضيئة ودور محوري يدعم مسيرة النمو

المصدر: دبي ــ البيان

قالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: «ملهمٌ فعلاً ما نراه من اتخاذ العديد من المصممات الإماراتيات من حي دبي للتصميم مقراً لإبداعاتهن. وما أنجزنه وحققنه من محطات مضيئة يستحق كل الإشادة والتقدير، فهؤلاء المبتكرات الرائدات يلعبن دوراً محورياً في مجتمعنا ويدعمن مسيرة النمو المستمر التي تشهدها تخصصات التصميم وغيرها في دولة الإمارات، ويفخر حي دبي للتصميم بمشاركته بموسم الفنون لهذا العام بمجموعة متنوعة من البرامج التي تحتفي بالمواهب الفنية المبدعة للعديد من الإماراتيات ضمن العديد من الفعاليات التي تكرّم الإبداع والمبدعين وتسلط الضوء على المواهب المحلية والدولية وتثري المشهد الفني والثقافي».