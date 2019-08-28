ولي عهد الفجيرة: المرأة الإماراتية شريك رئيسي في التنمية والبناء

المصدر: الفجيرة - وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة: «أن المرأة الإماراتية تركت بصماتها في مختلف مجالات الحياة وأثبتت جدارتها وكفاءتها في جميع المهام التي أوكلت إليها مساهمة باقتدار في دفع مسيرة التنمية الوطنية إلى الأمام، مشيراً إلى أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بـ«يوم المرأة الإماراتية» هو تكريم لدورها في خدمة الوطن».

وقال سموه: «في كلمة له بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، إن رؤية القيادة الحكيمة في تمكين المرأة في جميع المجالات وعلى المستويات كافة والحرص على توظيف إمكاناتها وطاقاتها في خدمة المجتمع والوطن، أثبتت من خلاله المرأة الإماراتية بشكل عام جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولت من مهام لتضطلع بدورها الطبيعي والرائد مشاركاً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة».

وأضاف سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي: «أن المرأة الإماراتية حظيت بدعم لا محدود من جانب القيادة الرشيدة وأصبحت متواجدة في كل الأعمال والوظائف الإدارية والمهنية وفي كل القطاعات الحكومية والخاصة وأثبتت جدارتها في الدفع بمسيرة التنمية في البلاد إلى مستويات متقدمة».

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» في دعم المرأة الإماراتية من خلال إطلاقها، الاستراتيجية الوطنية لتمكينها وريادتها في الإمارات، بهدف توفير حياة كريمة للمرأة ومشاركتها في كل المجالات العملية التنموية المستدامة.