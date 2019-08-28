الريم الفلاسي: الإماراتية تخطت مستويات النجاح المعروفة دولياً

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الريم عبدالله الفلاسي الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: «أن المرأة الإماراتية تخطت مستويات النجاح المعروفة دولياً وحققت إنجازات مذهلة في ميادين العمل كافة».

وذكرت: «أن القيادة الإماراتية لها الفضل في نجاح وتقدم المرأة حيث هيأت كل سبل النجاح وأزالت العوائق لتحقيق هذا النجاح وبذلك اغتنمت المرأة الإماراتية هذه الفرص الثمينة وكانت أكثر نشاطاً وإبداعاً في كل المجالات في ميادين العمل، فالمرأة الآن تتقلد مناصب عليا في الدولة، فهي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وعضوة فيه وقريباً ستمثل 50% من أعضائه».

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية هي الأم والطالبة والعاملة في كل ميادين العمل الذي حققت فيه نجاحها وذاتها وتخطت عواقب كثيرة بفضل الدعم والرعاية الذي حظيت به من سمو أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية».