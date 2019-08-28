سفيرتنا في الدنمارك: الإمارات أثبتت نجاحها في تمكين المرأة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

قالت سفيرة الإمارات لدى مملكة الدنمارك فاطمة خميس المزروعي: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة أثبتت نجاحها المتميز في تمكين المرأة، وأصبحت نموذجاً فريداً يحتذى به على مستوى العالم. فهي شريكة فاعلة في مسيرة التنمية والعطاء وتربية أجيال المستقبل.

وهذا النموذج الريادي في تمكين المرأة هو تجسيدٌ فعلي لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية القيادة الحكيمة في الاعتماد على المرأة الإماراتية كشريك مهم ورئيسي في مسيرة تقدم البلاد».

وتقدمت المزروعي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الحكيمة والرشيدة، وخصت بالذكر من خصصت يوماً وطنياً للاحتفال بالمرأة «أم الإمارات»، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، راعية النهضة النسائية في دولتنا الحبيبة حفظها الله وبارك في عطائها.

وأضافت: «بفضل من الله نحن في دولة يكفل دستورها الحقوق المتساوية لكل من النساء والرجال، ولذلك تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وإنجازات المرأة، والتعليم ومحو الأمية ونصيب المرأة في قطاع التوظيف.

كما عملت الدولة على تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في العام 2015، كجهة اتحادية ملتزمة بتكثيف الجهود لتحقيق التوازن بين الجنسين في كافة القطاعات. وتدعم دولتنا الحبيبة بتوجيهات من «أم الإمارات» الشيخة فاطمة بنت مبارك، مشاركة المرأة في مجالات صنع القرار، والأمثلة كثيرة منها أن المرأة الإماراتية كانت أول من تولى رئاسة البرلمان في تاريخ الدول العربية، وأن البرلمانيات الإماراتيات سيمثلن نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي المقبل».

وأوضحت: «عدد العاملات في السلك الدبلوماسي حتى العام 2017 تجاوز الـ 234 امرأة بينهن 7 سفيرات في دول أجنبية، لتقدم دولة الإمارات بذلك دليلاً على تميّز دور المرأة فيها لدرجة انتقاء القيادة الحكيمة لها لتمثلها على كافة الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية».