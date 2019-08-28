العنود الكعبي: 9400 معلمة إماراتية على مستوى الدولة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أكدت العنود خليفة الكعبي رئيس وحدة البرامج التعليمية في مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي، على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية ورهانها على قدرتها في المشاركة في بناء الوطن والحفاظ على رفعته ومنجزاته.

وأضافت الكعبي: «باتت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم من الدول المتقدمة عالمياً في مستوى جودة التعليم، إذ حظيت بحرص القيادة الرشيدة ومتابعتها للقطاع وتوفير البيئة المناسبة للعملية التعليمية التي تعتمد على أرقى المعايير العالمية، وهنا جاء دور المرأة الإماراتية، ومساهمتها، حيث بلغ عدد المعلمات المواطنات على مستوى الدولة أكثر من 9400 معلمة، فيما تجاوزت نسبة المعلمات 78% من إجمالي المعلمين في الدولة، الأمر الذي يؤكد على المكانة المهمة والمحورية التي تتمتع بها المرأة في مسيرة التعليم».