أمل القبيسي: «أم الإمارات» صاحبة بصمات خالدة في بناء نموذج ملهم لتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - البيان

رفعت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية.

وقالت معاليها: «إن سمو «أم الإمارات» هي صاحبة البصمات الخالدة في بناء نموذج إماراتي عالمي ملهم لتمكين المرأة، وهي صاحبة الفضل والدور الريادي في نهضة المرأة الإماراتية وتفوقها وجعلها شريكة للرجل في كافة ميادين العلم والعمل ودعم مسيرة التنمية الشاملة المستدامة والمتوازنة في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقالت معاليها: «نرفع في هذا اليوم كل معاني الحب والوفاء إلى مقام سيدة العطاء العالمي وأيقونة التسامح وصاحبة المبادرات الرائدة والقدوة الملهمة لنا جميعاً أبناء وبنات الإمارات، التي لم تدخر جهداً في سبيل أن ترى بنت الإمارات تحقق ما كان يوماً حلماً نتمناه، وأصبح واقعاً نفاخر به على مستوى الأمم والشعوب».

وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي «أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، نجحت ليس فقط في تمكين المرأة الإماراتية في المجالات بل في تمكين المجتمع من خلال المرأة كافة حتى أصبحت المرأة الإماراتية نموذجاً فريداً وملهماً لنساء العالم أجمع في ترسيخ وإرساء قيم السلام والتسامح والتعايش وتقبل الآخر».