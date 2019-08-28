57.3 % المواطنات العاملات في القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «نسبة المواطنات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة تبلغ نحو 57.3 % من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع».

وقال الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: «إن نحو 33 % من مجموع المواطنات العاملات في القطاع الخاص يعملن في مهن المستويات المهارية العليا».

وأشار إلى أن غالبية المواطنات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص يعملن في أنشطة اقتصادية حيوية متنوعة في القطاعات المالية والمصرفية والسياحة وتجارة التجزئة والتعليم وخدمات الأعمال والصحة وغيرها من القطاعات الاقتصادية، وهو الأمر الذي يؤكد قدرتهن على شغل تلك الوظائف بما تتطلبه من مهارات وخبرات مختلفة.

وأكد أن ارتفاع مؤشرات مشاركة النساء الإماراتيات في النشاط الاقتصادي الوطني وشغلهن للعديد من الوظائف المختلفة يؤكد نجاح السياسات والمبادرات التي تطبقها الدولة في هذا الشأن، والتي استهدفت تمكين المرأة الإماراتية وظيفياً، إلى جانب تحقيق التوازن بينها وبين الرجل في سوق العمل.

وقال النعيمي: «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، قادت مشروع ريادة وتمكين المرأة الإماراتية التي حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات وأصبحت شريكاً فاعلاً في عملية التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة».

وأشار إلى أنه في ظل احتفال الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يجب أن نفخر جميعاً بما حققته المرأة الإماراتية من مكاسب وإنجازات نوعية متميزة.