بصمة فريدة للإماراتيات في العمل والإنجاز والتسامح

المصدر: أبوظبي، دبي - البيان، وام

أكد مديرو دوائر وقيادات تنفيذية في مختلف الجهات أن المرأة الإماراتية حققت بصمة فريدة في العمل والإنجاز، كما أنها رمز للتسامح والتآلف. وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي: «تقف كلمات الوصف عاجزة أمام ما قدمته وتقدمه المرأة الإماراتية، فهي أيقونة التميز وفخر الوطن».

وثمن اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي اهتمام ودعم وتشجيع القيادة الرشيدة للمرأة والتي استطاعت أن تحقق الريادة والتميز في وطن الخير والعطاء.

العمل الإنساني

وقال الدكتور حمدان المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن ما حظيت به النساء في الدولة من رعاية وعناية من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما تجده حالياً من دعم وتشجيع من القيادة ، مكنها من تحقيق مكتسبات كثيرة جعلتها متميزة في بذلها وعطائها.وأكد الدكتور محمد الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن مبادرات المرأة الإماراتية وتفاعلها الإيجابي مع القضايا الإنسانية التي تؤرق الكثيرين حول العالم تعتبر مصدر فخر واعتزاز لدولة الإمارات قيادة وشعباً.

أولويات

وقال المستشار محمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إن العالم كله ينظر بفخر بالغ إلى ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات بدعم من الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة، كما أكد الدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، أن المرأة الإماراتية بلغت مكانة اجتماعية وسياسية ودبلوماسية مرموقة، وذلك انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بدورها كشريك رئيسي في عملية التنمية.

توجيهات

وأكد حمد العامري مدير عام مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن المرأة الإماراتية تمثل جوهر العمل الإنساني بما قدمته وما زالت في هذا المجال بتوجيهات من القيادة الرشيدة.

وقال الدكتور المهندس محمد الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على الإبداع والتفوق والمساهمة في خدمة البشرية، وأصبحت حاضرة وبقوة في جميع المجالات.

ريادة

وأكدت شيخة المسكري الرئيس التنفيذي للابتكار في وكالة الإمارات للفضاء، أن المرأة الإماراتية بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لها، تمكنت من الوصول إلى العالمية، وباتت عنواناً للتميز والنجاح، وشريكاً أساسياً في مسيرة دولة الإمارات نحو الريادة.

وقال محمد صالح، المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء: «المرأة الإماراتية شكلت محركاً أساسياً وعنصر بناء في المجتمع الإماراتي وظلّت نموذجاً مشرفاً في العمل مليئة بالاجتهاد والطموح».

واجب وطني

وأكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية أن المرأة الإماراتية ستظل دائماً نموذجاً ملهماً للإبداع والعطاء في جميع ميادين الواجب الوطني من تعلم وعمل وبناء أسرة.

دور فاعل

وأضاف المهندس محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً فاعلاً في قطاع الطاقة النووية، وذلك على الرغم من حداثة هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الحيوية الأخرى في الدولة.

نموذج مشرف

وأشاد الدكتور حنيف القاسم عضو معهد الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، بالإنجازات التي حققتها الإمارات في إطار مسيرة تمكين المرأة ودعم نجاحاتها وتحفيز تميزها في مختلف المجالات.

وقال فلاح الأحبابي رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات: «وجّهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بأن يكون شعار الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام «المرأة رمز للتسامح»، وسموها رمز للتسامح من خلال مسيرتها الرائدة في نشر التسامح والمحبة من خلال المبادرات الإنسانيـة التي تطلقها في جميع أنحاء العالم».

وأكدت وداد بوحميد نائب رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس من كل عام هو يوم تاريخي تحتفل فيه المرأة الإماراتية بالمكانة المرموقة التي نالتها، وبالرعاية التي توليها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، وبدور سموها الكبير في تقدم مسيرة الدولة في مجال تمكين المرأة.

وقال سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات – تدوير: «لا بد لنا من الوقوف على مسيرة المرأة الإماراتية التي قطعت أشواطاً كبيرة متخطية العديد من التحديات التي كانت تواجهها في الماضي، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة للمرأة، والاهتمام الكبير الذي توليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، ورائدة العمل النسائي في الإمارات لتمكين المرأة».