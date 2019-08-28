«كهرباء دبي» تنظم منتدى المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، افتتح سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، منتدى المرأة الإماراتية السنوي الخامس الذي نظمته الهيئة تحت شعار «المرأة رمز التسامح».

وأقيم المنتدى في مبنى الهيئة للتطوير المهني والأكاديمي بالحضيبة، بحضور الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، وخولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة، ومريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية في الهيئة، إضافة إلى 250 موظفة من الهيئة، وممثلين من اللجان النسائية على مستوى حكومة دبي.

وأكد الطاير حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على تمكين المرأة العاملة في مختلف مجالات الحياة لتسهم بشكل إيجابي في تمكين المجتمعات والتنمية المجتمعية والمستدامة.

وأشار إلى أن استراتيجية الهيئة ترمي إلى تفعيل دور المرأة ودعمها على جميع المستويات، وتعزيز قدراتها ومشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية على مستوى الهيئة والمجتمع. وذكر أن عدد إجمالي الموظفات في الهيئة وصل إلى 1929 موظفة ضمن جميع إداراتها.

ويشمل هذا العدد 660 في القطاع الهندسي والفني، وتشغل 1269 موظفة مناصب إدارية، وثمة أيضاً 338 موظفة يشغلن وظائف إشرافية، وبلغ عدد الموظفات المواطنات حتى شهر يونيو من العام الجاري 1537 موظفة.