ستاندرد تشارترد: تمكين المرأة يعزز نمو القطاع الخاص

المصدر: دبي - البيان

أكد بنك ستاندرد تشارترد أن دولة الإمارات قطعت على مدى العقد المنصرم أشواطاً كبيرة في مجال تمكين المرأة والحرص على قيامها بدور يزداد أهمية في أماكن العمل مما يعزز آفاق نمو القطاع الخاص ولقد كان لحكومة الإمارات والمنظمات غير الحكومية دوراً بالغ الحيوية في هذا الصدد، إذ استعملت مجموعة متنوعة من الأدوات لإدماج المرأة في الاقتصاد على نحو أفضل.

صحيح أنه قد تم توفير أساس قوي للمرأة كي تصل بقدراتها الكامنة لأقصى حد ممكن، غير أن جهود الحكومة والمنظمات غير الحكومية وحدها لا تكفي. فإذا ما أردنا تمهيد الطريق فعلياً في هذا المضمار، لا بد للقطاع الخاص، وما يمتلكه من ثروة وموارد هائلة، من النهوض بمهمة سد هذه الفجوة.

مبادرات

وأضاف أن حكومة الإمارات تواصل إحراز خطوات كبيرة في زيادة مشاركة النساء في أماكن العمل من خلال عدد من المبادرات. ومن الأمثلة المميزة في هذا الصدد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، الذي أسسته الحكومة عام 2015، بهدف المساعدة على تبوؤ الإمارات مكانها بين أفضل 25 دولة من حيث المساواة بين الجنسين بحلول عام 2021.

وانسجاماً مع هذا الهدف، تم أخيراً إصدار قرار بزيادة نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

وأوضح أن الحكومة قامت بسن عدد من القوانين الرامية إلى تشجيع المرأة على الانخراط في صفوف القوى العاملة، كقانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين لعام 2018، إضافة إلى إجازة الأمومة مدفوعة الأجر وتخفيض ساعات الدوام للأمهات الجدد.

ومن المرجح أن يكون لهذه السياسات أثر إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي: إذ تشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستستفيد من تحقيق قفزة في الناتج الاقتصادي بنسبة 50% إذا ما وصلت نسبة مشاركة النساء في قوة العمل إلى نفس نسبة الرجال.

إدماج

وقالت رولا أبو منة الرئيس التنفيذي للبنك، إن المنظمات الدولية قامت بدور فاعل في الدفع قدماً بعجلة إدماج المرأة في مختلف أنحاء الإمارات، بعد أن وقعت دولة الإمارات أخيراً مذكرة تفاهم مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سبيل المساعدة في زيادة إشراك المرأة في الوظائف العسكرية ووظائف حفظ السلام بالمنطقة العربية.

وتتضمن المبادرة، التي أعلن عنها في شهر سبتمبر من عام 2018، تقديم تدريبات أساسية للنساء في مجال العمل العسكري وحفظ السلام، وتزويدهن بالمهارات الضرورية للتميّز في هذا المجال. ومن دواعي التفاؤل أن القطاع الخاص في دولة الإمارات أظهر إشارات مشجعة على تعزيز جهوده في مختلف أنحاء الإمارات واتباعه منهجية منسقة لتوفير مهارات وفرص جديدة للنساء.

ومن الأمثلة البارزة على ذلك قطاع الطيران، فعدد العاملات في صناعة الطيران بدولة الإمارات كقائدات للطائرات وقبطانات ومهندسات طيران أكبر من نظيره في أي دولة أخرى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلاوة على ذلك، تعد الإمارات أيضاً أول دولة تطلق شركة طيران نسائية بالكامل.