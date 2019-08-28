«جمارك دبي» تطلق منتدى أصايل

المصدر: دبي - البيان

احتفلت جمارك دبي أمس بيوم المرأة الإماراتية وأطلقت منتدى أصايل الأول، بحضور 150 موظفة من 8 جهات حكومية محلية «بلدية دبي، هيئة الطرق والمواصلات، دائرة التنمية الاقتصادية، النيابة العامة، الدائرة المالية بدبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، هيئة تنمية المجتمع، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب» إضافةً إلى موظفات 4 جهات جمركية هي أبوظبي، الشارقة، الفجيرة ورأس الخيمة للتأكيد على مكانة المرأة الإماراتية كقوة ناعمة في مسيرة تنموية رائدة.

وقالت مريم الشامسي رئيسة اللجنة النسائية بجمارك دبي: إن تنظيم المنتـدى جاء لتقديم الشكر والتقدير للمرأة الإماراتية على ما حققته من إنجـازات وما يمثـله هــذا اليوم من قيمة عظيمـة أدركنـاه علـى مـدى السنـوات الماضية والدعم الكامل الذي تلقته المرأة من قيادتنا الرشيدة سواء كانت عاملة أو ربة منزل كون المرأة الإماراتية قوة ناعمة في مسيرة تنموية رائدة.