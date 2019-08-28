«الشؤون الإسلامية» تحتفل بذكرى الهجرة النبوية الشريفة غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف غداً، بمسرح كاسر الأمواج في أبوظبي، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، واحتفاءً بالعام الهجري الجديد 1441 هـ.

يحضر الاحتفالية الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والمديرون التنفيذيون، ومديرو فروع الهيئة والجمهور.

ويتحدث عدد من العلماء خلال الحفل حول الهجرة النبوية الشريفة من حيث الدلالات والعبر المستفادة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحدث العظيم الذي اختاره المسلمون ليكون اليوم الذي يؤرخون به أيامهم وشهورهم وأعوامهم، وهو يوم هجرة الرسول الكريم من مكة إلى المدينة، إذ تعد هذه الذكرى محطة فارقة وعلامة بارزة حملت رسالة الإسلام بحقيقته الناصعة ومبادئه السمحة وصورته الإنسانية السمحة.

ويتحدث خلال الاحتفال الشيخ سيف المزروعي الواعظ في الهيئة حول الهجرة النبوية واستشراف المستقبل، والشيخ عبيد التركاوي حول الهجرة وحكمة النبوة، فيما يلقي عدد من طلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم قصائد حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتحدث الواعظة مريم الزيدي حول أضواء الهجرة والمرأة الإماراتية، في حين تقدم الحفل سلمى النيادي بإدارة الوعظ في الهيئة.