موزة بنت مبارك: المرأة الإماراتية أيقونة التسامح

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة أن المرأة الإماراتية أصبحت نموذجاً بارزاً للتسامح على مستوى العالم من خلال ما تقدمه من إسهامات حضارية في بناء الأسرة والمجتمع.

وأضافت: «أن الإماراتية سباقة في تدشين هذا النموذج محلياً وإقليمياً ودولياً فقد نجحت في ترجمة رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بشأن المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع فقد آمن القائد المؤسس بأن المرأة نصف المجتمع، وأنه لا يمكن لمجتمع أن يرتقي إلى ركب الحضارة ونصفه لا يساهم في نهضته ومن هنا جاءت هذه المسيرة الرائدة للمرأة الإماراتية».

وقالت: «إن هذا النهج يترسخ وتتجذر قواعده كل يوم في إعلاء مكانة المرأة وريادتها بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».