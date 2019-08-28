نورة السويدي: ابنة الإمارات حققت نقلة نوعية بفترة قصيرة

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام: «إن المرأة الإماراتية تستحق كل تقدير واحترام للنقلة النوعية التي حققتها في حياتها خلال فترة قصيرة، وذلك بفضل ما تمتلكه من مقومات وإمكانيات عظيمة».

وقالت في كلمة لها بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار: «المرأة رمز للتسامح»: «إنه شعار اختارته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وجاء في مكانه الصحيح نظراً لأن التسامح من شيم سموها وتتحلى به في حياتها وتعاملها مع الآخرين».

وأوضحت: «إن المرأة الإماراتية وصلت إلى مستويات متقدمة من التمكين وهي بذلك جديرة بأن تأخذ مكانها اللائق في المجتمع بعد أن حققت إنجازات متعددة في كل الميادين التي دخلتها».

وأشارت إلى أن مجال المشاركة السياسية وصنع القرار كان أحد أهم المجالات التي وضعها الاتحاد النسائي نصب عينيه، وعمل على تمكين المرأة وإبراز دورها وقدراتها فيه، لا سيما في المجال السياسي، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والتي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في العام 2015.