الشيخة هند: الإمارات تسير على نهج زايد لتعزيز مكانة المرأة

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن المرأة الإماراتية كانت وستظل شريكة في التنمية وبناء الوطن في ضوء الاهتمام الكبير والرعاية التي توليها قيادتنا الرشيدة بكافة شؤون المرأة، مشيدة سموها بالجهود المتواصلة لــ«أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لدعم المرأة الإماراتية، وتوفير سموها لكل المقومات والسبل لترسيخ مكانتها عربياً وعالمياً، وتحفيزها على بذل مزيد من الجهد لتحقيق النجاح ضمن مختلف القطاعات، وهو النهج الذي أسسه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي جعل منها شريكاً رئيساً في بناء أسس الوطن وترسيخ قواعد نهضته.

مكانة

وقالت سموها: على نهج «زايد» تسير الإمارات في طريق تعزيز مكانة المرأة بمنحتها المزيد من الفرص لتثبت جدارتها، ويتوج هذا الدعم بنجاحها في تحقيق إنجازات كبيرة وجدت طريقها إلى مقدمة مؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما كان ليتحقق من دون دعم قيادتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، لتتخطى المرأة الإماراتية مرحلة التمكين إلى مرحلة المساهمة في التنمية والتطوير وتسطير إنجازات نوعية ترتقي بحق لمكانة دولة الإمارات.

توجيهات

وأضافت سموها: إن احتفال المرأة الإماراتية بيومها هذا العام تحت شعار «المرأة رمز للتسامح»، بتوجيهات من «أم الإمارات»، يأتي ليؤصل القيم النبيلة والراسخة التي تربى عليها شعب الإمارات، ويؤكد أن دولتنا كانت وستظل رمزاً للتسامح والتعايش بين الثقافات والحضارات والأديان ووطناً للجميع من دون تمييز في عرق أو لون، حيث يشهد العالم لها بمواقفها النبيلة في مساعدة الدول على تحقيق نهضتها الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة ما تمر به أزمات وكوارث، وهو ما وضح جلياً بتصدر الإمارات منذ سنوات قائمة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

ووجهت سموها تحية فخر واعتزاز لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أنبل صور الانتماء للوطن قائلة: لا يفوتنا ونحن نحتفل بيوم المرأة الإماراتية أن نستذكر المواقف المشرفة لأمهات الشهداء، اللاتي قدمن أبناءهن فداءً للوطن ودفاعاً عن مقدراته ومكتسباته، ليضربن بذلك أروع الأمثلة في الانتماء والولاء للوطن، والتسابق على التضحية من أجل ضمان عزته وكرامته وإعلاء رايته وتأكيد نهج الإمارات في الوقوف مع الحق ومساندة أصحابه مهما كانت التحديات فلهن جميعاً تحية إجلال وتقدير.

جهود

وأضافت سموها: "في يوم المرأة الإماراتية يجدر بنا كذلك أن نستحضر الجهود الإنسانية للإغاثة للأطفال والنساء حول العالم من خلال الجهود الإغاثية الإماراتية والأيادي البيضاء التي امتدت لحماية المهجرين والمشردين في المناطق المضطربة من العالم، ما يدعونا للفخر والاعتزاز بإسهامات دولة الإمارات التي كانت وستظل سنداً ونصيراً للضعفاء مهما تفاقمت الأزمات واشتدت المحن، لتبقى راية الإمارات مقترنة بالخير والنماء ومد يد العون للمحتاجين حول العالم.

واختتمت سموها كلمتها بهذه المناسبة، بدعوة المرأة الإماراتية إلى بذل المزيد من الجهد لتُكمل مسيرة الإنجازات التي بدأتها، بالتفاني في مختلف قطاعات العمل وميادينه من أجل رفعة هذا الوطن المعطاء الذي يستحق من كل من يعيش على أرضه الكثير والكثير، كما نوهت سموها بضرورة اهتمام المرأة بتربية النشء وتربيتهم على القيم والأخلاق النبيلة التي طالما تميز بها أبناء الإمارات، وتسليحهم بالعلم والمعرفة حتى يتمكنوا من تحمل المسؤولية ورفع راية الوطن عالية خفاقة.