لطيفة بنت محمد: ابنة الإمارات تواصل كتابة حكاية الوطن

المصدر: دبي - البيان

توجهت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الثقافة والفنون في دبي بالتهنئة للمرأة الإماراتية بمناسبة الاحتفال بيومها الذي يصادف الـ28 من أغسطس كل عام، وقالت سموها في تصريح لها بهذه المناسبة: «أتوجه اليوم بالتهنئة للمرأة الإماراتية في البيوت وميادين العمل، في ساحات العلم والثقافة والبناء والتقدم. أحييها إذ تواصل كتابة حكاية الأرض والإنسان والوطن بسطور من شرف ورفعة، رفيقة الدرب ومستودع الأمل ومربط العزيمة».

وأضافت سموها: «اليوم نقف احتراماً للمسيرة التي قطعتها حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي امتدت أشواطاً كبيرة في وضع السياسات والبرامج المعنية بتمكين المرأة، ويواكبهما في ذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي الذي يحرص على تفعيل دور المرأة في العمل المؤسسي وتمكين المجتمعات المحلية من خلالها. وفي هذا الصدد نستذكر اليوم خير مثال للمرأة والأم المعطاءة سمو الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم التي نستلهم منها أسمى معاني الحب والعطاء من أجل الوطن».

واختتمت سموها: «إنه يوم استثنائي لكنّ جميعاً، فكُنّ على العهد، حافظاتٍ للإرث في الوقت الذي تضعن فيه المستقبل المشرق هدفاً لا تحدن عنه. يا من لا تعرفن إلا العطاء: منكن تستمد الأوطان قوتها ورفعتها، فسِرْن نحو العلا والأجيال تتبعكن».