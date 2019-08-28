سميرة وإيمان.. رائدتان في صناعة هياكل الطائرات

المصدر: أبوظبي - وام

استطاعت سميرة سعيد الزيدي وإيمان محمد الملا اقتحام أحد أكثر مجالات العمل الدقيقة على مستوى العالم، للمساهمة في تحقيق طموحات وطنهما الإمارات بتوفير معادلة جديدة للاقتصاد لا تعتمد فقط على النفط، مؤكدتين أن بنات الإمارات قادرات على التفوق والمنافسة في المجالات كافة، فهن ملهمات وقدوة لجيل المستقبل في الإنجاز والإبداع والابتكار والعطاء.

سميرة وإيمان إماراتيتان أثبتتا قدرتهما على تصنيع أجزاء وهياكل الطائرات لصالح شركتي «بوينغ» و«إيرباص»، فقد حققتا نجاحات كبيرة في هذا المجال الحيوي، وأكدتا أن الإصرار والشغف هما أساس النجاح.

والتحقت إيمان محمد الملا مهندسة كهرباء حاصلة على ماجستير هندسة وإدارة النظم من جامعة خليفة عام 2016، بالعمل في «ستراتا» في أبريل 2017 وخلال فترة قصيرة تمكنت من إثبات نفسها في كثير من البرامج الخاصة بتصنيع الطائرات.

وقالت الملا: «خلال فترة عملي في «ستراتا» أتيحت لي فرصة العمل على 3 برامج مختلفة لكبريات شركات صناعة الطائرات في العالم، حيث بدأت في عملي ضمن فريق لصناعة رفارف أجنحة طائرات A350 التي تسهم في تحسين انسيابية التيارات الهوائية حول أجنحة الطائرة، وهي فترة «تمهيد»، وخلالها تدربت على أيدي مهندسين ذوي خبرة في تصنيع أجزاء الطائرات».

وأضافت: «التحقت بفريق إعداد لبرنامج Boeing 777x الجديد لصناعة مجموعة أضلاع المثبت الأفقي والعمودي للطائرات، وعملت ضمن فريق مكون من 13 مهندساً إماراتياً، إذ قمنا بتطوير وتحسين تصنيع الأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات إيرباص A330 باستخدام ألياف الكربون لخفض وزن الهيكل المطور بنسبة تزيد على 15%، ومن خلال هذا المشروع حصلت «ستراتا» على شهادة الاعتماد للتصميم الهندسي EN9100 لهياكل الطائرات».

إدارة

وتابعت: التحقت أخيراً بفريق بيلاتوس لصناعة بطن طائرة رجال الأعمال، وتمكنت من إدارة البرنامج كاملاً، وأصبحت حالياً مهندسة تصنيع لهياكل أجزاء الطائرات لبطن طائرة بيلاتوس بي سي 24 في «الكلين روم».

وعبرت الملا عن فخرها بكونها من بين الـ 86% التي تمثل نسبة المواطنات العاملات بشركة «ستراتا»، والتي تشكل نسبة المواطنين فيها 53% وتشكل النساء نسبة 86% منهم.

وأما سميرة سعيد الزيدي فتعمل فني تصنيع هياكل الطائرات في قسم التجميع للأسطح الخارجية لرفارف أجنحة طائرات «إيرباص إيه 380»، والتحقت بالعمل في شركة «ستراتا» عن طريق برنامج تدريبي للشركة.

وقالت: «بدأت مشواري التطبيقي والعملي لمدة 8 أشهر في جامعة الإمارات، ثم التحقت بستراتا للعمل الميداني لمدة 1700 ساعة تدريبية، إلى أن أخذت التأهيل والمسمى الوظيفي الحالي حيث أكملت 4 سنوات في الشركة».

التزام

أكد إسماعيل عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا»: «أن الشركة تواصل التزامها بتعزيز الفرص المتاحة أمام الإماراتيين في قطاع الطيران من خلال تخريج دفعة جديدة من المنتسبين إلى برنامج فنيي هياكل الطائرات لترتفع بذلك نسبة التوطين فيها إلى 53%، فيما تشكل النساء نسبة 86% منهم».

وأضاف: «تحرص «ستراتا» على تقديم كل ما يلزم لدعم التطور المهني والعملي للمرأة المواطنة في الشركة، حيث تتم السياسات والأطر التنظيمية بما يتناسب مع الموظفات لتسهيل القيام بمهامهن الوظيفية، مما يعكس مرونة قوانين الموارد البشرية ومواكبتها لاحتياجات وطموحات المرأة العاملة.