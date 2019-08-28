موزة الناصري: المرأة صانعة قرار

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، إنه ليس مستغرباً عن دولة الإمارات أن تحتفي بـ «يوم المرأة الإماراتية»، وهي السبّاقة على الدوام في تكريم المرأة التي لطالما حظيت بالاهتمام والتقدير باعتبارها شريكاً رئيساً في دفع عجلة النهضة الحضارية غير المسبوقة التي بدأت مع قيام الاتحاد، وهو ما أكده المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في قوله: «إن دور المرأة لا يقل عن دور الرجل».

ولعلّ المكانة الرائدة التي وصلت إليها نساء الإمارات ما هي إلا نتاج إيمان القيادة الرشيدة بدورها المحوري في بناء الوطن. ونفخر اليوم بما حققته وتحققه المرأة الإماراتية التي وصلت إلى موقع صنع القرار في مختلف الميادين الاقتصادية والثقافية والفكرية والسياسية والدبلوماسية، مواصلةً مسيرة التميز.

ونفخر في «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» بموظفاتنا اللواتي أظهرنّ تميزاً لافتاً على المستوى المهني والعملي والشخصي، بما قدمن من مساهمات رائدة كان لها الأثر الأكبر في تعزيز النجاحات المتواصلة التي يقودها الصندوق منذ تأسيسه في العام 2007.

ونعتزّ برائدات الأعمال الإماراتيات اللواتي تركن بصمة إيجابية ضمن المشهد الاقتصادي، بإنجازاتهنّ المستمرة في عالم ريادة الأعمال والتي تصب في خدمة جهود بناء اقتصاد متنوِّع مستدام وعالي الإنتاجية.