استقطاب الخبرات يرفع توطين المرأة في المؤسسات

المصدر: دبي - البيان

تتسابق المؤسسات والشركات الوطنية والجهات الحكومية في الدولة على استقطاب الخبرات والكفاءات النسائية مما يرفع معدلات توطين المرأة الإماراتية في القطاعات المختلفة.

وأكدت سارة الباكري، مدير أول التدريب والتوطين في الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، أن يوم المرأة الإماراتية يعتبر من أهم المناسبات الوطنية التي تسلط الضوء على نهضة دولة الإمارات ومساهمة المرأة في بناء هذا المجتمع وتعزيز إنجازاته.

وأضافت الباكري أنه لطالما كانت المرأة الإماراتية رمزاً للتسامح، بدعم القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة، ما أسهم في تشكيل الأرض الخصبة لهذه القيمة النبيلة، والغرس الطيب الذي يعزز تعايش الأجيال مع مختلف الثقافات والأديان، لجعل التسامح ثقافة، وتصبح دولة الإمارات نموذجاً وقدوة في التعايش بانسجام وسلام بين جميع من يعيش على أرضها باختلاف جنسياتهم وثقافاتهم.

وأشارت الباكري إلى أن «تبريد» تفخر بكوادرها الإماراتية الشابة ونسب التوطين التي نجحت حتى اليوم في الوصول إليها، إذ تبلغ نسبة الكوادر النسائية الإماراتية 40% من إجمالي المواطنين العاملين لديها.

هدف عالٍ

وقالت إيمان القاسم، مديرة الموارد البشرية في مجموعة إينوك: «إن التحديات التي تواجه المرأة هي فرصة لها لتثبت كفاءتها وتمدها بالمزيد من الخبرات للمضي قدماً في مسيرة النجاح والازدهار، فقد وضعت قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات دعم المرأة نصب أعينها حتى لا تقف وحيدة في وجه هذه التحديات.

نصيحتي للمرأة الإماراتية أن تضع هدفها عالياً وستجد الجميع حولها داعمين لها ومساندين لقراراتها، ولا بدّ لها من الاقتداء بالنماذج القيادية النسائية التي بلغت أرفع المناصب في دولة الإمارات».

محط الأنظار

وقالت خولة كبنجي المديرة التنفيذية لشركة زاجل، الشركة الوطنية الرائدة في خدمات الطرود واللوجستية، إن المرأة الإماراتية باتت محط أنظار العالم بقدراتها وكفاءتها، وغدت تحقق الإنجاز تلو الآخر في مختلف المجالات، وذلك بفضل إيمان القيادة الرشيدة بدورها الأساسي في المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة لها لخدمة وطنها، والمشاركة الفاعلة في كل مكان تعمل فيه، لتسهم في تحقيق الأمان والاستقرار والرخاء لمجتمع دولة الإمارات.

وقالت وردة إبراهيم، شريك خدمات التدقيق لدى EY: «يتمحور يوم المرأة الإماراتية حول الاحتفال بالدور الذي تلعبه النساء في تطوير اقتصاد البلاد والارتقاء بالمجتمع، وكذلك بمساهماتها وإنجازاتها. وقد كرّست حكومة دولة الإمارات جهودها لتمكين المرأة الإماراتية في مختلف الصناعات، وبدوره يدرك القطاع الخاص أهمية وجود قوة عاملة أكثر توازناً».