«الوطنية للانتخابات»: لا طعون على المرشحين لليوم الثاني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تنتهي اليوم المهلة التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، لاستلام طلبات الاعتراض (الطعون) على أسماء القوائم الأولية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى أنها، ولليوم الثاني على التوالي من فتح باب الطعون على أسماء القوائم الأولية للمرشحين، لم تشهد تسجيل أي طعن على القوائم الانتخابية السبعة، والتي تتضمن 499 اسماً من بينهم 182 امرأة.

وأوضحت أن لجان الإمارات الموجودة على مستوى الدولة لم تستقبل حتى نهاية يوم أمس، أي طعون على ورود اسم من الأسماء التي تضمنتها قوائم المرشحين الأولية، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورتها الرابعة.

ونوهت اللجنة بأنه في حال تسلّم اللجان أي طعون، خلال اليوم الأربعاء، وهو موعد إغلاق فترة تقديم الطعون، فإنها ستشرع على دراستها بشكل دقيق، حيث ستتولى لجنة الطعون عملية فحص كافة الاعتراضات المقدمة إليها، وستقوم لجنة الطعون بتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات، قد فتحت يوم الاثنين الماضي، أبوابها لاستقبال طلبات الاعتراض على المرشحين، ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك ضمن حزمة إجراءات أقرتها اللجنة لضمان حقوق المرشحين، وفقاً للإجراءات التنفيذية المتعلقة بسير الانتخابات.

ويحق لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية الاعتراض على ترشح أحد المرشحين وفقاً للشروط التالية: أن يكون الاعتراض مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الاعتراض إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الحالي، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبتّ فيه، أن يودع مقدم الاعتراض مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الاعتراض إذا صدر القرار لصالحه.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.