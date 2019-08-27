توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ويصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/س بوجه عام، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:57 عند الساعة 23:15.

الجزر الأول عند الساعة 16:50والجزر الثاني عند الساعة 06:42.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:28 والمد الثاني عند الساعة 19:33.

الجزر الاول عند الساعة 14:10 الثاني عند الساعة 02:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 47 29 90 20

دبي 46 28 90 20

الشارقة 46 28 90 20

عجمان 46 28 85 15

أم القيوين 46 28 85 15

رأس الخيمة 46 26 80 15

الفجيرة 38 30 80 40

العين 46 29 85 15

ليوا 46 26 95 15

الرويس 45 27 90 15

السلع 46 28 90 15

دلما 41 31 80 35

طنب الكبرى 39 30 80 40

طنب الصغرى 39 30 80 40

أبو موسى 39 30 80 40