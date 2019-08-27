ملعب رياضي وسكن جديد ونظام مكافآت لسائقي الحافلات في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات حزمة من المبادرات القيّمة تسهم بشكل فعّال في خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة لسائقي الحافلات العامة التابعة للهيئة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق استراتيجيتها الرامية إلى إسعاد الموظفين.

وقال عبد الله المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة: إن المبادرات تركزت على عدة محاور، أولها محور التدريب الذي يتضمن تسخير التكنولوجيا والتقنيات الذكية وأحدث المنهجيات العالمية في قطاع النقل العام لتعزيز منظومة تدريب سائقي الحافلات العامة من حيث تنمية وصقل قدرات القيادة المهنية لديهم وتنمية المهارات الفنية للتعامل مع الركاب، وثانيها محور التحفيز حيث تم إطلاق نظام مكافآت للسائقين المتميزين اشتملت على ثلاثة تصنيفات "سائق 3 نجوم، و4 نجوم، و5 نجوم"، وذلك تحفيزاً للسائقين على تفادي الممارسات الخاطئة وتعزيز اشراكهم في العملية التشغيلية ، بحيث سيتم صرف مكافآت شهرية حسب استمرارية السائق على تجنُّب ارتكابها، الأمر الذي سيعزز التنافس الإيجابي في تحقيق أعلى معدل من الالتزام باللوائح والقوانين ورفع مستوى الانضباطية والسعي الى تشغيل متميز ومما يساهم في اسعاد المتعاملين .

وأضاف: أما المحور الثالث فهو يتعلق بتعزيز الجانب الرياضي لدى السائقين، حيث تم توفير ملعب رياضي حديث في محيط مسكنهم، للترفيه والحفاظ على اللياقة الصحية ، وتخفيفاً من ضغوط العمل، مما يجعلهم أكثر قدرة على الأداء المتميز، ورابعها محور الفعاليات الذي يشتمل على مسابقات رياضية وثقافية ودينية طوال العام والذي يساهم في اشراكهم في الفعاليات المختلفة المرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية وبالتالي تعزيز الولاء والانتماء والترفيه عنهم، وأخيراً، محور السكن، حيث تم استكمال المرحلة الثانية لسكن السائقين في منطقة جبل علي بقدرة استيعابية لقرابة (500) سائق إلى جانب المرحلة الأولى التي تسع نحو (250) سائقاً، مشيراً انه تم بناء السكن في مقار عملهم ليتمكنوا من أخذ قسط كاف من الراحة خلال ورديات العمل وتلافي تكبد مشقة التنقل من السكن الى العمل.

وأكد المير، أن هذه المبادرات تأتي انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات على توفير بيئة عمل محفزة من خلال اتباع أرقى المعايير العالمية في تقديم خدمات ذات جودة عالية ومزايا وظيفية لفئة سائقي الحافلات العامة، بوصفهم سفراء وواجهة للهيئة، الأمر الذي يحقق رؤية الهيئة المتمثلة بـ "تنقل آمن وسهل للجميع".