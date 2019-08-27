شراكة بين «زايد العليا» و«الأولمبياد الخاص» لتمكين أصحاب الهمم مهنياً

المصدر: دبي - البيان

ضمن الشراكات المستمرة لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وبحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، أبرمت شركة المندوس التجارية عقود عمل لتوظيف أربعة من أصحاب الهمم ذوي الإعاقات الذهنية منتسبي المؤسسّتين، في الأعمال التي تناسب مؤهلاتهم واحتياجات العمل بها، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في تحقيق الاندماج الاجتماعي وتشجيع بناء مجتمع تتوافر فيه فرص متساوية للجميع، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات لخدمة أصحاب الهمم، كما أنه يرتبط بتنفيذ المؤسسة للسياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم ضمن محور التأهيل المهني والتشغيل.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي عقد أمس بفندق الفيرمونت باب البحر، أبوظبي، بحضور عبد الله عبد العالي الحميدان أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وطلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وخلف محمد العتيبة المدير التنفيذي لشركة المندوس التجارية، ولفيف من المسؤولين من الجهتين، وبحضور أصحاب الهمم وأولياء أمورهم.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي: «تملأ قلوبنا جميعاً مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه الشراكة الثلاثية المتميزة، والتي ترمي إلى الاستدامة في تقديم الخدمات والبرامج التي تستهدف أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية، فمن خلال تدريبهم وتمكينهم ومن ثم توظيفهم بشكل رسمي في إحدى الشركات الوطنية الرائدة نستطيع تحقيق الدمج المجتمعي الشامل، حيث نعمل في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي على وضع أسس استراتيجية تقوم على التمكين المستدام الذي يساهم في خدمة المجتمع بشكل متكامل».

من جهة أخرى، أعلنت دائرة النقل ومركز النقل المتكامل في أبوظبي إطلاق مجلس الشباب بدورته الثانية والذي يضم 14 موظفاً من الجانبين بهدف تمكين الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم ونشر السعادة بين الموظفين وتعزيز الإيجابية والإبداع في بيئة العمل عبر تنظيم مبادرات داخلية تم عرضها خلال المعرض المصاحب لحفل الإطلاق.

حضر الحفل معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وخليفة المزروعي وكيل دائرة النقل، وعبدالكريم الرئيسي مدير عام مركز النقل المتكامل.