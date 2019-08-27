«كهرباء دبي» أول مؤسسة في العالم تنال الأيزو 56002 بإدارة الابتكار

المصدر: دبي - البيان

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الأيزو العالمية (56002:2019) في إدارة الابتكار، لتكون بذلك أول مؤسسة في العالم تحصل على هذه الشهادة، كما حصلت الهيئة على شهادة الأيزو 30401:2018 في أنظمة إدارة المعرفة، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تحصل على هذه الشهادة.

وذلك في إنجاز جديد يؤكد تميزها وريادتها العالمية في مختلف مجالات عملها.

وأعرب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بحصول الهيئة على شهادتي الأيزو في الابتكار وإدارة المعرفة، الأمر الذي يرسخ مكانة الهيئة في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً وابتكاراً على مستوى العالم، ويعزز دورها بوصفها أبرز الداعمين لمسيرة الابتكار في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

مشيراً إلى أن حصول الهيئة على هاتين الشهادتين يؤكد التزام الهيئة برؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة باتت مثالاً يحتذى على مستوى العالم في التميز في جميع عملياتها وخدماتها التي تقدمها لمتعامليها وموظفيها على حد سواء.

وأضاف الطاير: «نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق أعلى مستويات التميز في جميع مجالات عملنا، ونحرص على توفير بيئة عمل محفزة قادرة على الارتقاء بآليات العمل نحو مستويات أعلى من الإبداع والابتكار ضمن منظومة من العمل المؤسسي المتكامل تضع التميّز والحوكمة الرشيدة في مقدّمة أولوياتها بما يضمن تكامل واستدامة جميع برامجنا ومشروعاتنا وخدماتنا، وتعزيز تنافسية الهيئة على المستوى العالمي في إطار رؤية متكاملة تستند إلى الإبداع والابتكار للارتقاء بمنظومة العمل وضمان تقديم خدماتنا وفق أعلى مستويات التوافرية والاعتمادية والجودة والكفاءة».

منظومة متكاملة

وأشار المهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة تعتمد منظومة مؤسّسية متكاملة للابتكار للارتقاء بآليات العمل وإحداث تطوير شامل في جودة الخدمات المقدّمة للمتعاملين.

وأضاف المهندس بن حيدر: «يضاف هذا الإنجاز العالمي المتميز إلى الإنجازات المهمة التي حققتها الهيئة نتيجة إيمانها الراسخ بدور الابتكار المحوري في تذليل العقبات ومواجهة شتى التحديات المحتملة وتحويلها إلى فرص مواتية لتطوير خدمات وحلول مستدامة».