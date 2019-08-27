«تحقيق المستحيل» بدبي تستعرض الخبرات القيادية العالمية

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي بدعم من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة دورة "تحقيق المستحيل" في إطار استقطاب فعاليات عالمية المستوى تنمي القدرات القيادية وتصقل المهارات الحياتية و يقدمها توني روبنز المتحدث العالمي في مجال التحفيز والإلهام وصقل المهارات الحياتية وذلك بقاعة كوكا كولا أرينا في سيتى ووك بدبي في 3 سبتمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد الدورة التي سجل فيها حتى الآن 8 آلاف مشارك من 46 دولة إلى جانب شخصيات عالمية في مجال التحفيز وبناء الذات والتدريب حضورا قياسيا يتجاوز 10 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.

وتسرد الدورة التحفيزية قصص نجاح ملهمة و تعرض خبرات حياتية و مهارات عملية مهمة تساعد المشاركين على تطوير قدراتهم الذاتية والقيادية وتعزيز مهاراتهم الحياتية بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الباحث دوما عن قادة يقودون التغيير.. ويصنعون المستقبل.

ويشارك توني روبنز، الذي تجتذب فعالياته وجلساته التفاعلية عشرات الآلاف حول العالم، في دورة «تحقيق المستحيل» مستعرضاً قدرات الإنسان في تحويل طاقاته الكامنة إلى إبداعات تتخطى الحواجز، وتتجاوز العقبات، وتحقق مقومات الحياة التي يتطلع إليها كل إنسان.

وتتضمن مراحل الدورة تمكين المشاركين أولاً من التعرف على قدراتهم التي لم يكتشفوها بعد، ومن ثم تحديد أنسب الآليات التي يمكنهم من خلالها تفعيلها وإطلاق العنان لها، ومن ثم تأطير تلك القدرات على نسق خطط ناجحة واستراتيجيات منظمة ومجرّبة تساعدهم في تحقيق النجاح وتمكنهم من حصد النتائج المنشودة، وتحويل روح الإيجابية والريادة والإبداع ومعايير القيادة إلى أسلوب حياة مستدام ومستمر.

ثقافة القيادة

وقال سعيد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «استضافة شخصيات عالمية معروفة بإنجازاتها في مجال القيادة وريادة الأعمال وبناء القدرات وتحفيز الذات بدعم من مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يعزز دور دبي في تقديم برامج نوعية لإعداد قادة الغد، وتأسيس منبر معرفي حول مفاهيم القيادة، بما يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الباحث دوماً عن قادة يحركون الجبال.. ويقودون التغيير.. ويصنعون المستقبل.. همتهم في السماء.. وطموحاتهم معانقة النجوم.

وأكد العطر أن هذه الفعالية الاستثنائية تحظى بدعم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بما يعكس رسالة المركز الساعية إلى بناء وإعداد قيادات إماراتية تتمتع بكافة المهارات والإمكانات التي تمكنها من تحقيق النجاح والتفوق في العمل والحياة.

مضيفاً بأن: مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ينطلق من رؤية واضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهي أن مدرسة القيادة ليست مقتصرة على فترة تعليم محددة أو محصورة داخل جدران مبنى بعينه أو أسيرة برامج أكاديمية نظرية.. فهي علم وعمل يُكتسب كل يوم في حياتنا، والقائد الناجح كما يرى سموه هو الذي يحرص على مواصلة اكتساب الخبرات والمعارف ويعمل على تطوير ذاته وأدواته ويوسع آفاق رؤيته باستمرار.

صناعة القادة

ولفت العطر إلى أن الفعالية التي تستمر على مدى يوم كامل تشكل منصة فريدة من نوعها للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في بناء الذات وتمكينها وتطوير أسلوب حياة واستراتيجية عمل وثقافة تفكير تقوم على الاستثمار الأمثل في طاقاتنا وقدراتنا ومؤهلاتنا ووضع الخطط وإعادة توجيه أهدافنا وتحديد أولوياتنا وعدم الاستسلام لليأس وتحدي المستحيل، وهو ما يجسد أهداف برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التي تنطلق من أهمية بناء قيادات تتحلى بالمسؤولية وتتمتع بقدر عالٍ من التنافسية ومدفوعة ذاتياً لتحقيق التميز، بما يسهم في بناء ثقافة حياتية ومهنية تقوم على الإنجاز الفردي والمجتمعي.

برامج نوعية

وينظم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الداعم لفعالية»تحقيق المستحيل«، برامج نوعية وأنشطة هادفة منذ تأسيسه عام 2003، لتسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، عملياً وحياتياً، وتستطيع التكيف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية في مواقف مختلفة.

ويقوم نموذج القيادة الذي يعتمده المركز على ثمانية مقومات هي: الإنسان أولاً، والاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتنوع والإشراك، والتفكير الريادي، والفضول والمرونة، والشغف والالتزام، وخلق القيمة.

ويحرص المركز في برامجه وأنشطته ومبادرته على ترسيخ ثقافة التعلّم المستمر لدى القيادات الشابة والصاعدة والمتمرسة على حد سواء، وذلك بتسليط الضوء على النماذج الناجحة وبالاستفادة من التجارب العملية للأفراد والمؤسسات والمجتمعات، لما فيه تفعيل الوعي الجمعي في استشراف الحلول الناجعة ووضع الاستراتيجيات المثمرة وتطبيق المبادرات المنتجة لصناعة مستقبل أفضل للإنسان في كل مكان وإسعاده والارتقاء بجودة حياته بكل جوانبها.

وقد نجح المركز حتى تاريخه في صياغة منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة التي أسهمت في تدريب أكثر من 600 من القيادات في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.

مسيرة

ويضع توني روبنز، المتحدث الأبرز في الفعالية التحفيزية التي تستضيفها دبي، تجربته الممتدة لأكثر من أربعة عقود في متناول الملايين من المهتمين بصقل مهاراتهم واستكشاف قدراتهم الكامنة، عارضاً في مؤلفاته ومحاضراته ومداخلاته الملهمة، عصارة تجاربه الشخصية والعملية في قطاعات الأعمال والإبداع والابتكار وريادة الأعمال والعمل الاجتماعي والإنساني. وتوزع كتبه في أكثر من 100 دولة حول العالم. كما يتابع الملايين نتاج المحتوى الرقمي الذي يقدمه روبنز عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل وفعاليات تطوير الذات.

شراكة استراتيجية

وتهدف الشراكة بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وشركة»نجاحي«لتنظيم الفعاليات التحفيزية، التي تنظم فعالية»تحقيق المستحيل«، إلى مواكبة ثقافة التميّز والابتكار والتحسين المستمر التي ميزت مسيرة دبي وجعلتها في عقود قليلة مختبراً عالمياً متفوقاً للتجارب الناجحة والإنجازات الفردية والجماعية الاستثنائية على مختلف مستويات الاقتصاد وريادة الأعمال وتحقيق الطموحات.

حضور

يتواصل بيع التذاكر للجمهور من مختلف أنحاء العالم لحضور فعالية»تحقيق المستحيل"؛ الدورة التحفيزية الأكبر في مجال صنع القيادات، والتي تستضيفها قاعة كوكاكولا أرينا بدبي يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019.