بلدية دبي: زراعة 1.7 مليون متر مربع مسطحات خضراء و44 ألف شجرة 2018

المصدر: دبي - البيان

كشفت بلدية دبي عن زراعة 1.7 مليون متر مربع من المسطحات الخضراء و44 ألف شجرة خلال عام 2018 في طرق وميادين دبي، وذلك ضمن استراتيجيتها لزيادة الرقعة الخضراء بالإمارة.

حيث انتهت من زراعة 172 هكتاراً وهو ما يساوي 1,720,000 متر مربع ليصل مجموع المساحات المزروعة حتى نهاية 2018 إلى 3701 هكتار.

وقال داوود الهاجري مدير عام البلدية: «إنه برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدأنا بزيادة الرقعة الخضراء في إمارة دبي، مستهدفين معدل 25 متراً مربعاً كنصيب للفرد من المساحات الخضراء في المنطقة الحضرية».

وتابع: «بدأنا بزراعة أشجار البيئة المحلية كالغاف والسدر والأشجار التي تتحمل ملوحة التربة لدينا، وقمنا بتطوير الزراعة وإعادة هندستها في طرق وميادين دبي، وأدخلنا لأول مرة أشجاراً جديدة تتحمل بيئة دولة الإمارات كأشجار البوسيدا والكاسيا الخضراء، والتي تم إنتاجها في مشاتل البلدية، بالإضافة إلى الأسوار النباتية المانعة لزحف الرمال على الطرق».

وتجدر الإشارة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه بلدية دبي للمجال الزراعي وحرصها على التنويع في أنماط الزراعة وزيادتها، ويتجسد ذلك من خلال شارع جميرا وشارع الوصل، حيث تتميز تلك الشوارع بالكثافة الزراعية والتنوع الواضح في نوعية المزروعات، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الخضراء على شارع المطار وفي منطقة ند الشبا وعود ميثاء، فضلاً عن الزراعات التجميلية الموجودة في تقاطعات الجسور، مما يعزز من جماليتها.