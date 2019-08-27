1958 عضوة مسجلة في جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أشار تقرير إحصائي صادر عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين إلى أن إجمالي عدد العضوات المسجلات بلغ 1958 امرأة على مستوى الدولة، منهم 1330 عضوة عاملة في المجالات المعلقة بالمحاماة والاستشارات القانونية، فضلاً عن 628 امرأة منتسبة إلى الجمعية.

وقالت المستشارة القانونية زينب الحمادي مدير عام جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين - فرع أبوظبي: إن يوم المرأة الإماراتية، والذي أطلقته ملهمتنا «أم الامارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ما هو إلا تقدير وتكريم لإنجازات المرأة الإماراتية، حيث يعد هذا اليوم مناسبة تاريخية لنا جميعا.

وأضافت «منذ تأسيس دولة الإمارات، نجد أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن للمرأة حقوقاً متساوية مع الرجل، إذ هو ما يتجلى اليوم بمدى الدعم الذي تحظى به والرعاية من القيادة الرشيدة، مؤكدة في الوقت نفسه بأن زيادة أعداد المحاميات العاملات في المهنة عاماً بعد آخر، يؤكد بأن المرأة الإماراتية، أضحت صاحبة الأولوية في الخطط الاستراتيجية والتطويرية المستقبلية للدولة.

وتابعت زينب الحمادي:»نصت المادة 14 من دستور دولة الإمارات على مقومات أساسية للاتحاد وهي: المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، والتعاضد والتراحم، ففي مجال العمل نجد أن المرأة تشغل نسبة 66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي، والتي تعتبر واحدة من أعلى النسب في جميع أنحاء العالم، كما يشكل قطاع صاحبات الأعمال 10% من إجمالي القطاع الخاص".

ونوهت إلى أن الجمعية خصصت العديد من البرامج والورش، التي تستهدف من خلالها تطوير قدرات المحامين والمحاميات في الدولة.