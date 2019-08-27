«أبوظبي للتقاعد»: ارتفاع نسب المواطنات العاملات 3 أضعاف خلال 19 عاماً

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، أن إحصاءات الصندوق شهد ارتفاعاً ملحوظاً وتطوراً ملموساً في نسب المواطنات العاملات لدى المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في الإمارة، والمسجلات لدى الصندوق، والتي ازدادت بنسبة 3 أضعاف على مدار 19 عاماً.

ونوّه الحمادي بأن مجموع المواطنات العاملات المسجلات لدى نظام التقاعد في إمارة أبوظبي، منذ إنشاء الصندوق وحتى نهاية شهر يوليو الماضي، بلغ 39 ألفاً و261 مواطنة، ما يمثل 44% من إجمالي عدد المؤمن عليهم في الصندوق، مقابل 11% سُجلت عند إنشاء الصندوق.

ولفت إلى أن حرص الدولة على المساواة في إتاحة فرص العمل، والاعتماد على الكفاءة دون النظر للجنس، كان له الأثر البالغ في زيادة فرص العمل للمواطنات المؤهلات والكوادر النسائية الشابة سنوياً، إذ بلغ إجمالي عدد المواطنات الملتحقات بالعمل خلال العام الجاري والمسجلات حديثاً لدى صندوق أبوظبي للتقاعد 1242 مواطنة، بنسبة 52% من إجمالي أعداد المواطنين المسجلين والملتحقين بسوق العمل حديثاً.

وقال: «إن المرأة الإماراتية أصبحت قادرة على اقتحام مجالات العمل في كل القطاعات وخدمة الوطن في أي مكان، حيث أظهرت تميزها وجدارتها العالية على مر السنين، من خلال توليها المناصب القيادية العليا والمهمة بمختلف المجالات والقطاعات الحيوية في الدولة، لا سيما أن هناك 71% منهن يعملن في القطاع الحكومي، و19% في القطاع شبه الحكومي و10% في القطاع الخاص، حسب إحصاءات الصندوق».

وأشار الصندوق إلى أن المرأة حريصة على الاستمرار في خدمة الوطن والعطاء موضحاً أن عدد المتقاعدات النساء لدى الصندوق بلغ 2,293 حتى نهاية يوليو 2019، ما يمثل 19% من مجموع المتقاعدين فقط في أبوظبي، فيما بلغ متوسط سنوات الخدمة عند التقاعد للمرأة 18 عاماً مقابل 21 عاماً للرجال.