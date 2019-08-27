ميثاء الشامسي: ابنة الإمارات محور مركزي في التنمية وأهم ركائز التطور

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: «إن يوم الـ 28 من أغسطس، الذي أعلنته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية يوماً للمرأة الإماراتية من كل عام اكتسب معاني ودلالات عظيمة شتى هي في مجملها قصة نهضة إماراتية، أسهمت المرأة بكل فصولها المتلاحقة وآفاقها المستقبلية باعتبارها محوراً مركزياً وأساسياً في التنمية، ومن أهم الركائز في تحقيق التطور على الصعد كافة».

وقالت معاليها في كلمة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «لا بد من إبراز الدور الرائد لصانعة النهضة النسائية الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي كان لأفكارها ومبادراتها الدور البارز في تحقيق إنجازات كبيرة بل وعظيمة في مجال تمكين المرأة الإماراتية وكذلك دعم المرأة وأنشطتها إقليمياً وعالمياً وبإسهامات متعددة.

كما دعمت بشكل فاعل مشاركة المرأة في شتى مرتكزات صنع القرار، وبدعم متواصل من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ورعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، ما أسهم في تعزيز وتنامي الأدوار الريادية للمرأة الإماراتية في مناحي الحياة وميادينها المختلفة سواء على مستوى القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي أو على مستوى القطاع الخاص».

الرؤية الثاقبة

وأكدت معاليها: «إن هذه النهضة النسائية الفريدة في إنجازاتها وفي فترة زمنية قياسية قد تحققت بالرؤية الثاقبة لأم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتخطيطها السليم حتى شهدت جميع مجالاتها تقدماً مطرداً وسريعاً ولم يكن هذا إلا بالدور الفاعل والمشترك للرجل والمرأة معاً، وبحكمة القيادة الرشيدة، وإن التشريعات والقوانين التي صدرت بهذا الشأن، قد هيأت سبل الارتقاء المستمر في تعزيز مرتكزات النهضة.

وقالت معاليها: «هنيئاً لأم الإمارات هذا الجني وهنيئاً للمرأة الإماراتية بهذا القلب الكبير والعطاء اللامحدود، حفظ الله سمو الشيخة فاطمة، وأدام الله لأم الإمارات وقيادة الإمارات وأبناء الإمارات العز والرفعة والأمن والسلام».