«دبي للسيدات» ينظم غداً يوماً مفتوحاً احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

يُنظم نادي دبي للسيدات يوماً مفتوحاً غداً لجميع السيدات من مختلف الجنسيات، يتضمن دخولاً مجانياً للنادي والاستفادة من خدماته ومرافقه المتنوعة، بما في ذلك أحواض السباحة والشاطئ الوحيد في دبي المُخصص للسيدات وفعاليات رياضية ومائية.

كما يقدم خلال اليوم عرضاً حصرياً على عضويته السنوية يصل إلى 50% تشجيعاً للمرأة على ممارسة الرياضة واتباع حياة صحية تزخر بالحيوية والنشاط، وتنعكس على صحتها ولياقتها وسعادتها، وذلك احتفالاً بيوم المرأة الإماراتية.

اعتزاز

وأعربت لمياء عبد العزيز خان مديرة نادي دبي للسيدات، عن فخرها واعتزازها بهذه المناسبة التي تعكس تقدير القيادة الرشيدة للمرأة وتكريم لنجاحاتها وإنجازاتها، مؤكدةً على أن هذا اليوم أصبح يعني الكثير لكل إماراتية كونه يحفل بمضامين التحفيز والعطاء والتفوق في شتى المجالات.

وقالت إن تنظيم نادي دبي للسيدات يوماً مجانياً مفتوحاً يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات للمرأة، من خلال حثها على اتباع أسلوب حياة عصري ومتوازن يساعدها على العمل والإنتاج، ويسهم في استقرارها وسعادتها الأسرية.

وقالت لمياء خان: «شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام هو «المرأة رمز التسامح»، فالمرأة هي التي تغرس بذور التسامح في المجتمعات من خلال تربية الأجيال وتنشئتها على احترام الاختلاف والتنوع الثقافي والديني والحضاري، مؤكدةً أن نادي دبي للسيدات هو نموذج مصغر لدولة الإمارات التي تحتضن على أرضها مختلف الجنسيات، تجمع بينهم المحبة والصداقة والأخوة الإنسانية».

ابتهاج

وتعليقاً على تنظيم النادي ليوم مفتوح بهذه المناسبة، قالت لمياء خان: «خلال يوم المرأة ستكون أبوابنا مفتوحة لجميع السيدات كي يشاركن المرأة الإماراتية في الابتهاج بيومها المميز والملهم».

مؤكدةً على الاحترام الذي تجده المرأة من كل الجنسيات في الدولة ومراعاة خصوصيتها بما يتماشى مع روح دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيفتح نادي دبي للسيدات غداً أبوابه لاستقبال السيدات من كافة أنحاء الدولة، وإتاحة المجال لهن لاستخدام الشاطئ والمشاركة في العديد من الأنشطة الرياضية المائية، بالإضافة لركن التسمير، وإقامة معرض مصغر لرائدات الأعمال لعرض منتجاتهن كالعبايات والقفاطين والمجوهرات وغيرها بصالة العضوات، بالإضافة لتوفر عربات المطاعم على طول الشاطئ.