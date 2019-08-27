تنظيم ملتقى «الشباب والتسامح» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مجلس شباب شرطة أبوظبي فعاليات ملتقى «الشباب والتسامح»، وذلك بمسرح مليح بمجمع إدارات الشرطة، وذلك برعاية اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، وتحت شعار «مستقبل الشباب أمن وتسامح».

وأوضح اللواء سالم شاهين النعيمي مدير قطاع الموارد البشرية، أن قيم التسامح والتعايش السلمي في مجتمعنا نهج غرسه القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، واهتمت به الدولة منذ قيامها، لتؤسس تجربة فريدة في التسامح والتعايش بمجتمع متعدد الأعراق والأديان.

وقال، إن القيادة الرشيدة تهتم بنشر التسامح والاستمرار على هذا النهج الإنساني المتأصل في وجدان أبناء الإمارات، كقيمة إنسانية تسعى كل المجتمعات على تأصيلها.

وأشار إلى دور مجلس شباب شرطة أبوظبي الكبير في تعزيز هذا النهج السلمي والإنساني، الذي يدعم الثقة بالنفس والولاء للوطن ولقادته، كونه رافداً لمسيرة التقدم والبناء، وتعزيز أمن وأمان مجتمعهم على أسس إنسانية وأخلاقية نبيلة.