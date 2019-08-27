بحث التعاون بين شرطة دبي و«حمدان لإحياء التراث»

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، مع عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين، خاصة في ما يتعلق بمشاركة شرطة دبي في برنامج «مسموح»، الذي يبث عبر شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

بالإضافة إلى التطرق لمساعدة ودعم المتعافين من المخدرات في استخراج شهادة بحث الحالة الجنائية لنوع محدد من الوظائف.

حضر اللقاء العميد عيد محمد ثاني حارب، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعميد محمد المهيري، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، وعدد من الإدارات الفرعية في الإدارة العامة.

وأكد اللواء المنصوري حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التعاون ومد كل جسور التواصل مع الشركاء لتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية، وتطوير الأداء والوصول إلى أعلى درجات التميز، مؤكداً أن عقد مثل هذه الاجتماعات له نتائج مثمرة، تنعكس وتصب في مصلحة العمل المشترك، كما أنها تعتبر إحدى أهم القنوات التي تنتهجها شرطة دبي لتقريب وجهات النظر.