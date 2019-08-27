تبادل خبرات بين شرطتي الفجيرة ورأس الخيمة

المصدر: الفجيرة - البيان

استقبلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بالإدارة العامة للعمليات الشرطية وفداً من القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة برئاسة العقيد إبراهيم محمد المطر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالإنابة، والوفد المرافق له.

حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على آلية العمل والإجراءات المتبعة في تنفيذ أنشطة مؤشر الشعور بالأمان والذي حققت من خلاله شرطة الفجيرة نسبة رضا 100% خلال أربع سنوات متتالية، إلى جانب تصميم وإعداد المبادرات الإستراتيجية المرتبطة بمؤشر الشعور بالأمان

وكان في استقبال الوفد الزائر، العميد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، وعدد من ضباط الاختصاص، وهدفت الزيارة إلى عمل مقارنة معيارية للاطلاع على أفضل الممارسات والتطبيقات المطبقة بشرطة الفجيرة والوقوف على المبادرات الاستراتيجية التي تخدم المؤشرات الإستراتيجية، وذلك في إطار ترسيخ مفهوم التكامل بين المؤسسات الأمنية على مستوى الدولة، وسعياً لتحقيق رؤية الحكومة المتمثلة في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.

واستعرض المقدم عبدالرحمن خليفة الشامسي رئيس قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في شرطة الفجيرة للوفد الزائر، أبرز إنجازات القيادة العامة لشرطة الفجيرة الداعمة لمؤشر الشعور بالأمان، والتي تمثلت في تطبيق الأنظمة الإلكترونية كنظام زام ونظام مراقب ونظام خريطة البلاغات ونظام الدوريات الإلكتروني مع شرح مفصّل لتكامل هذه الأنظمة وعملية الربط بينها لتحقيق النتائج الإيجابية للمؤشر.

من جانبه عبر الوفد عن شكره للقيادة العامة لشرطة الفجيرة على حسن الاستقبال، وما قدموه للوفد من معلومات، والدور المثمر والبارز في سبيل المحافظة على نسبة مؤشر الشعور بالأمان في معدله الإيجابي الرامي إلى حماية المجتمع والوقاية من الجريمة وفق نهج شرطي وأمني متميز، مؤكدين على استمرارية التواصل وتبادل الخبرات المشتركة بين الجانبين لخدمة كافة فئات المجتمع.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الوفدين الدروع التذكارية.