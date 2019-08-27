«زايد الإنسانية» تعالج المرضى في قرى مغربية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بدأت حملة زايد الإنسانية مهامها التطوعية والعلاجية في عدد من القرى المغربية، ويستفيد منها سكان دوار لحميدات وساكنة الدواوير التابعة للجماعة الترابية أنكا المغربية، إضافة إلى القرى المجاورة بمشاركة فريق طبي وتمريضي من الإمارات والمغرب ضمن برنامج القيادات العربية الإنسانية الشابة تحت شعار «على خطى زايد».

وينفذ البرنامج الإماراتي المغربي الذي يستمر 3 سنوات برامج علاجية متكاملة للحالات المرضية بما في ذلك إجراء العمليات الجراحية وتوفير الأدوية اللازمة بالمجان باستخدام عيادات متنقلة ومستشفى ميداني مجهز وفق أفضل المعايير الدولية، وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح وفي رسالة حب وعطاء من أبناء الإمارات أبناء زايد الخير للأشقاء، إلى جانب ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني بين الشباب وتمكينهم من العمل المجتمعي.