%768 زيادة تجديد جواز السفر الإماراتي بمطار دبي في 5 أعوام

المصدر: دبي - وام

شهد مركز الخدمات في مبنى الركاب رقم 3 بمطار دبي الدولي زيادة بنسبة 768 في المئة في عمليات تجديد جواز السفر الإماراتي، خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك في ضوء التقدم الكبير الذي أحرزه في التصنيف العالمي.

وقال العقيد الدكتور عمر علي الشامسي، مساعد المدير العام لإذونات الدخول والإقامة في دبي: «يحرص الإماراتيون الذين يسافرون إلى الخارج على ضمان تجديد جوازات سفرهم قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في السفارات الأجنبية في الإمارات»، مشيراً إلى أنه يمكن للإماراتيين الآن السفر إلى 176 دولة دون تأشيرة دخول مسبقة.

خدمات وأضاف الشامسي: «أنه بدلاً من زيارة مكتب الجوازات لتجديد جوازاتهم يصل الإماراتيون إلى المطار في وقت مبكر للقيام بهذه المهمة في غضون بضع دقائق، ما أسهم في الزيادة الهائلة في عدد معاملات تجديد جوازات السفر في المركز».

وأوضح أن المركز يعمل 24 ساعة في اليوم وخلال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية لتوفير خدمات جواز السفر للإماراتيين والخدمات المتعلقة بالتأشيرة لجميع الأجانب، بما في ذلك المقيمون الذين يعيشون في الدولة، لافتاً إلى أنه بصرف النظر عن المسافرين يمكن للجمهور أيضاً الوصول بسهولة إلى المركز والاستفادة من خدماته.

معاملات

ونوه إلى أن عدد معاملات تجديد جوازات السفر الإماراتية في المركز زاد منذ افتتاحه قبل سنوات بنسبة 768 في المئة من 1715 معاملة في عام 2014 إلى 13168 معاملة في عام 2018.

وكشف الشامسي، أن عمليات تجديد جوازات السفر في المركز تزداد تدريجياً كل عام بعدما سجلت 5568 عملية عام 2015 ارتفعت إلى 9800 عام 2016 ومن ثم إلى 14400 عملية عام 2017، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ نحو 6550 معاملة لتجديد جواز سفر خلال النصف الأول من عام 2019.

تصنيف

وذكر أنه بعد وقت وجيز من افتتاح المركز في عام 2014 تم تعزيز التصنيف العالمي لجواز السفر الإماراتي بشكل كبير في عام 2015 بفضل إلغاء تأشيرة دول شنغن للإماراتيين لتصبح دولة الإمارات أول دولة عربية يتمتع مواطنوها بإلغاء تأشيرة دخول إلى بلدان شنغن الستة والعشرين والتي تشكل معظم أوروبا.