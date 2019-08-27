لا طعون على القوائم الأولية للانتخابات باليوم الأول

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أنها لم تتلق أي طعون في اليوم الأول من فتح باب الطعون على أسماء القوائم الأولية للمرشحين، حيث بدأت لجان الإمارات عملها في تمام الثامنة صباحاً إلى الثالثة ظهراً.

وقال الدكتور سعيد محمد الغفلي، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، لـ«البيان»: إنه مع انتهاء اليوم الأول من فترة الطعون على أسماء القوائم الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لم تتلق لجان الإمارات أي طعن حتى نهاية دوام أمس يتعلق بالطعن على دخول اسم أحد الأشخاص ضمن القوائم الأولية لخوض غمار السباق الانتخابي.

وأكد الغفلي أن اللجنة تكفل حق جميع المرشحين في تقديم طعونهم في المراكز المعتمدة بكل إمارة، موضحاً أن اللجان المعنية ستشرع حال تسلمها أي طعون في إخضاعها للدراسة بشكل دقيق، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق المرشحين، وذلك وفقاً للإجراءات التنفيذية المتعلقة بسير الانتخابات.

طلبات الاعتراض

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أمس فتح باب استقبال طلبات الاعتراض على المرشحين، ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، حيث ستتولى لجنة الطعون عملية فحص كافة الاعتراضات المقدمة إليها، وستقوم لجنة الطعون بتقديم تقارير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات.

ووفقاً للتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية الاعتراض على ترشح أحد المرشحين وفقاً للشروط التالية: أن يكون الاعتراض مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الاعتراض إلى لجنة الإمارة خلال الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الحالي، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبتّ فيه، أن يودع مقدم الاعتراض مبلغاً قدره 3000 درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية للانتخابات، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الاعتراض إذا صدر القرار لصالحه.

حيث ستعمل لجنة الطعون المشكلة برئاسة قاضٍ وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، بالنظر في الطلبات المقدمة وفق التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وستتولى اللجنة فحص كافة الطعون المقدمة إليها، وتقديم التوصيات والرأي القانوني للجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن، والتي تعد القرارات الصادرة بهذا الشأن من قبلها نهائية وغير قابلة للطعن من قبل أي من المرشحين في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تغلق اللجنة باب استلام طلبات الاعتراض بتاريخ 28 أغسطس الجاري، لترد عليها في 1 سبتمبر المقبل.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي سيتم الإعلان عن قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 3 سبتمبر، وفي يوم 4 سبتمبر تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية.

إعلان التفاصيل الخاصة بقوائم الترشح الأولية

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أمس، التفاصيل الخاصة بأعداد القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي على جميع إمارات الدولة، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من الراغبين في الترشح، خلال فترة فتح باب الترشح، والتي امتدت من 18 ولغاية 22 أغسطس 2019.

حيث اشتملت القائمة الأولية على 499 مرشحاً، وقد بلغ عدد المرشحين في إمارة أبوظبي 135 مرشحاً، وفي إمارة دبي 90 مرشحاً، وفي إمارة الشارقة 114 مرشحاً، كما بلغ عددهم في إمارة عجمان 26 مرشحاً، وإمارة رأس الخيمة 61 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 20 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 53 مرشحاً.

وحظيت هذه الدورة بمشاركة كبيرة من قبل المرشحات من النساء، خاصة بعد إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قراراً برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%.

وضمت القائمة الأولية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 182 سيدة، موزعة على مختلف إمارات الدولة، ففي إمارة أبوظبي وصل عدد المرشحات من النساء إلى 49 مرشحة، وإمارة دبي إلى 39 مرشحة، وإمارة الشارقة إلى 39 مرشحة، وإمارة رأس الخيمة إلى 22 مرشحة، وإمارة عجمان 5 مرشحات، وإمارة أم القيوين 8 مرشحات، وإمارة الفجيرة 20 مرشحة، في حين بلغ عدد المرشحين الرجال في القائمة الأولية 317 مرشحاً.

ففي إمارة أبوظبي وصل عدد المرشحين إلى 86 مرشحاً، وإمارة دبي 51 مرشحاً، وإمارة الشارقة 75 مرشحاً، وإمارة رأس الخيمة 39 مرشحاً، وإمارة عجمان 21 مرشحاً، وإمارة أم القيوين 12 مرشحاً، وإمارة الفجيرة 33 مرشحاً.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد فتحت باب الترشح خلال الفترة من 18 ــ 22 أغسطس في 9 مراكز في جميع إمارات الدولة عبر لجان الإمارات، وقد قام أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي بتقديم طلباتهم إلى لجنة الإمارة، والتي قامت بدورها برفع كل الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات، والتي عملت على مراجعة وتدقيق الطلبات، والتأكد من توافر جميع الشروط والمتطلبات الخاصة بعملية الترشح.

معلومات إضافية

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.