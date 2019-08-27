بلدية أم القيوين تبدأ تلقي طلبات الحملات الدعائية للمرشحين

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أكد المهندس يوسف جاسم المنصوري مدير قطاع الشؤون الهندسية ببلدية أم القيوين أن الدائرة بدأت بتلقي طلبات الحملات الدعائية من مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2019، مبيناً أن الدائرة أصدرت نموذجاً للمرشحين تضمن قائمة بكل الشركات الإعلانية المسجلة والمعتمدة لدى البلدية وأرقـام هواتفهم.

وكذلك أنواع الإعلانات والأماكن المسموح وضع الإعلانات فيها سواء تم وضعها في الطرق الداخلية أو الخارجية التابعة للإمارة.

شعار الدولة

وأضاف أن النموذج تضمن المحظورات التي أقرتها اللجنة في ما يخص الإعلانات، مثل حظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسومات المستخدمة في الحملة الانتخابية، وحظر لصق المنشورات أو الكتابات والرسومات والصور على المركبات أو المركبات بكل أنواعها.

إضافة إلى حظر استعمال الرسائل المستخدمة من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في الحملة الانتخابية، ولا يجوز استخدام مكبرات الصوت في الأعمال الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، وفي حال وجود تجاوزات تتعلق بالحملات ستقوم البلدية بإخطار اللجنة الانتخابية للمجلس الوطني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ممنوعات

وقال مدير قطاع الشؤون الهندسية ببلدية أم القيوين: إن الدائرة حددت المناطق التي يُمنع فيها وضع إعلانات من قبل المرشحين، وهي في شوارع عدة بالإمارة والمدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك الحدائق العامة والمراكز التجارية، مبيناً أن الدليل الإعلاني خاص باللوحات الخارجية في الشوارع، وأن من حق أي مرشح الإعلان عن برنامجه بوسائل إعلانية أخرى متنوعة كالتلفزيون والإنترنت والوسائل الأخرى التي يرغب فيها ضمن الشروط واللوائح.

وبين أن الدائرة ستحرص على متابعة التزام المرشحين بضوابط المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة وعدم استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها ويلتزم كل المرشحين بالأماكن المحددة لوضع الإعلانات وعدم تجاوزها والفترة الزمنية للإعلانات الانتخابية حسب الجدول الزمني الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات وإزالة كل مظاهر حملاتهم الانتخابية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقة المرشح الخاصة.