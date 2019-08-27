ترجمة وثيقة الأخوة الإنسانية إلى لغة برايل العربية والإنجليزية

المصدر: أبوظبي - وام

اتفقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم ومجلس حكماء المسلمين على التعاون في توعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية من خلال ترجمتها إلى لغة برايل العربية والإنجليزية للمكفوفين، وأيضاً تحويلها لنصوص مسجلة بلغة الإشارة العربية والإنجليزية المعتمدة للصم بالتعاون مع جمعية الصم الإماراتية.

وجاءت المبادرة من أصحاب الهمم موظفي مؤسسة زايد العليا فئة المكفوفين بترجمة الوثيقة بلغة برايل العربية والإنجليزية وطباعة 100 نسخة منها بهدف وصول رسالة الوثيقة الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك إلى جميع فئات المجتمع ومنهم أصحاب الهمم.

تعاون

من جهة أخرى استكمل أصحاب الهمم الصم ترجمة 17 رسالة رئيسية من وثيقة الأخوة الإنسانية للغة الإشارة العربية المعتمدة بالتعاون مع أعضاء جمعية الإمارات للصم، وتعمل المؤسسة ضمن إطار مبادرة توعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية على ترجمتها بالإشارة الإنجليزية الموحدة. وتسعى المؤسسة إلى استكمال الترجمة بلغات الإشارة العالمية لفئة الصم في العالم.

وتم نشر الفيديوهات المصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتكون بداية لتفعيل مبادرة «توعية أصحاب الهمم بوثيقة الأخوة الإنسانية» وتعميم أهداف الوثيقة على مختلف فئات المجتمع في الدولة وخارج الدولة بمختلف اللغات العالمية.

وقال عبد الله الحميدان، أمين عام مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: «إن هذه المبادرة تسعى إلى إيصال أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية ومعانيها الإنسانية السامية إلى أكبر عدد ممكن من الناس ومنهم فئات أصحاب الهمم، وحرصنا جيداً أن تصل رسائل الوثيقة إليهم لإدراك المعاني النبيلة التي تنشدها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم كافة، ومن المهم إشراك أصحاب الهمم في تنفيذ الرؤى المشتركة لبلورة المبادرات والأفكار منهم الداعية إلى التسامح والتعاون والعيش المشترك».

وأعرب الدكتور سلطان الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، عن بالغ سعادته وامتنانه لإدارة ومنتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الذين بادروا بالفكرة وتنفيذها، ما يعكس جليًّا مدى حرصهم على نشر ما جاء في وثيقة الأخوة الإنسانية من نشر للفكر الوسطي، وتعميم معاني الأخوة الإنسانية السامية بين أفراد المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته.