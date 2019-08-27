وزارة الصحة تحذّر من استخدام دواء «جيلينيا» للحوامل

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام دواء جيلينيا (Gilenya) للنساء الحوامل والذي يستخدم لمعالجة الأشكال النوبية لمرض التصلب المتعدد؛ لأنه قد يتسبب في حدوث تشوّهات خُلقية في القلب والكُلى والعظام والعضلات للأجنة في الأرحام، وذلك بناءً على توصية من الوكالة الأوروبية للمنتجات الصحية والشركة المصنعة للدواء.

وأشارت إلى أن سبب التحذير وجود المادة الفعّالة في الدواء (Fingolimod) التي تسبب التشوّهات الخلقية للأجنة، وأوصت الوكالة الأوروبية بعدم استخدام دواء التصلب المتعدد في النساء الحوامل اللاتي لا يستخدمن وسائل منع الحمل الفعالة، وإذا أصبحت المرأة حاملاً أثناء استخدام دواء «جيلينيا» فيجب إيقاف الدواء ومراقبة الحمل بعناية، كما نصحت لتقليل المخاطر بأن على النساء القادرات على إنجاب أطفال إجراء اختبار حمل قبل بدء العلاج بهذا الدواء لضمان عدم حملهن، ويجب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء العلاج ولمدة شهرين بعد إيقاف الدواء.

وأكدت الوزارة أن الدواء جيلينيا آمن للاستخدام في غير هذه الحالة، ولم يتم سحبه من الأسواق، وهو مسجل لدى إدارة الدواء في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهذه التحذيرات تضاف للنشرة الدوائية فقط.

يُشار إلى أن التصلب المتعدد هو عبارة عن مرض مزمن يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، خاصة على وظيفة الدماغ والحبل الشوكي، ويعاني المريض من نوبات متكررة لأعراض الجهاز العصبي المركزي وتختلف الأعراض من مريض لآخر وتتمثل في صعوبة المشي ومشاكل في الرؤية والتوازن والشعور بالخدر، ولا يشفى الدواء من المرض، لكنه يساعد على تقليل عدد النوبات وإبطاء تطور المشاكل البدنية من خلال تنشيط الجهاز المناعي في الجسم وعلى الحركة الحرة لخلايا الدم البيضاء ومنع وصول الخلايا التي تسبب الالتهاب إلى الدماغ وتقليل الضرر على الأعصاب.