ولي عهد الفجيرة يعزي بوفاة أرملة علي اليماحي ووالدة علي جمعة

المصدر: الفجيرة - وام

قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، عصر أمس يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء بوفاة المغفور لها رابعة علي سعيد أرملة علي خميس اليماحي.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة سكمكم بإمارة الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها فاطمة سالم الكعبي والدة علي عبيد جمعة.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة مضب بالفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر تقديم واجب العزاء في الفقيدتين.. سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من المسؤولين في الفجيرة.