الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية بدول التعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك الإمارات، ممثلة بالمركز الوطني للأرصاد، في أعمال الاجتماع السنوي الحادي عشر للجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول مجلس التعاون، والذي ينعقد في سلطنة عمان اليوم وغداً.

وتتناول أجندة الاجتماع لهذا العام قرارات المجلس الأعلى، بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والعمل التطوعي في مجال الأرصاد الجوية والمناخ، بالإضافة إلى متابعة توصيات اللجنة الدائمة للأرصاد الجوية والمناخ بدول المجلس.وأكد الدكتور عبدالله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، والذي سيترأس الوفد المشارك، أهمية الاجتماع لمناقشة العديد من المقترحات التي تعالج أية معوقات تواجه مرافق الأرصاد الجوية في دول التعاون.