أحمد مجان محكّم وضيف شرف لـ«تحدي المخترعين العالمي» بلندن

المصدر: لندن - وام

اختارت جمعية المخترعين البريطانية المخترع الإماراتي أحمد عبد الله مجان، ليكون محكماً وضيف شرف النسخة الجديدة لتحدي معرض بريطانيا العالمي للاختراع والتجارة (ITE) 2019 - جوائز العام للاختراع، لتقديم اختراعاته، وذلك تقديراً لجهوده المتواصلة وإسهاماته العديدة في عالم الاختراع والابتكار والإبداع والتكنولوجيا والحلول الذكية.

ومن المقرر إقامة المعرض بمشاركة مئات المخترعين من 20 دولة خلال الفترة من 29 إلى 30 أغسطس في أوليمبيا كينسينغتون في مدينة لندن تحت إشراف المنظمة الدولية للمخترعين - ويبا (WIIPA)، حيث تقوم لجنة مكونة من مجموعة من المحكمين والخبراء بوضع وتحديد فوائد الاختراعات المقدمة من النواحي الاجتماعية والبيئية للبشرية والأصالة والإبداع، فضلاً عن التصميم على المحك والحاجة.