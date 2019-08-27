«وطني الإمارات» تحصد جائزة «العمل المجتمعي الإنساني»

المصدر: دبي - البيان

حصدت مؤسسة وطني الإمارات ضمن أعمال ملتقى المبادرات الإنسانية الذي نظمته حملة المرأة العربية بمشاركة 14 دولة، جائزة العمل المجتمعي الإنساني، وهي جائزة استثنائية تمنح لمرة واحدة وتسلمها ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات.

وأعرب ضرار بالهول عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: «ماضون نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بإبراز صورة التسامح وخدمة المجتمع المدني في عام التسامح، وهذا ما علمنا إياه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسعداء باستضافة هذا الملتقى في إمارة دبي لتكون دبي كما كانت محطة رئيسية لجميع المبادرات الإنسانية». وخلال جلسات العمل تم استعراض المبادرات الإنسانية وتأثيرها وتقييمها بمشاركة 30 شخصية عربية وإماراتية.