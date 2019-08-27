بلدية أبوظبي تنجز 30 ألف معاملة تراخيص بناء في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

حققت إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة أبوظبي ارتفاعاً في مؤشر تنفيذ وإنجاز معاملات تراخيص البناء، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 30 ألف معاملة.

وقالت الإدارة إنه تم إنجاز أكثر من 8 آلاف رخصة بناء في أقل من 10 أيام عمل، وأكثر من ألفي رخصة بناء تم إنجازها في أقل من يوم عمل، مؤكدة أنها لم تسجل أي تأخير في المعاملات المنجزة، وما زالت في حالة تنافس لإنجاز الرخص في عدد أيام أقل من مؤشر الأداء المطلوب، لافتة إلى أنها أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري قرابة 20 ألف عملية تفتيش في المنظومة الإلكترونية لتراخيص البناء.

وأضافت أنها تسعى دائماً لتطوير أدائها تحقيقاً لإسعاد المتعاملين ورفع نسبة رضاهم عن خدمات البلدية وذلك من خلال عقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة تحت عنوان: «تراخيص البناء... فكرة ورأي وارتقاء»، حيث تستثمر هذه الورش في لقاء الشركاء والاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم وتوظيفها في تطوير وتحسين الأداء العام، ويتم العمل على دراسة تلك المقترحات وتطبيق المناسب منها، بما يسهل رحلة المتعاملين ويحقق رضاهم وبالشكل الذي يجسد أهداف البلدية.

وعلى صعيد متصل تقدمت بلدية أبوظبي 6 مراكز على مستوى العالم في تقرير تنافسية الأعمال الصادر من البنك الدولي ضمن فئة خدمات تراخيص البناء للعام 2018، مما ساهم في صعود تصنيف أبوظبي إلى المركز الـ12 على مستوى العالم في جميع الفئات لتقرير تنافسية الأعمال.