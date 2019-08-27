جراحة جديدة في أبوظبي تُخلّص المرضى من مشكلة فرط تعرّق الكفين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أفاد جراحون في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي بأن مشكلة فرط تعرّق الكفين التي تُسبب إحراجاً لمن يعاني منها أصبحت الآن قابلة للعلاج من خلال عملية جراحية بسيطة.

وتُعزى هذه المشكلة إلى حالة طبية تُعرف بـ «فرط التعرّق»، حيث تقوم غدد العرق في الكفين بالاستجابة بشكل مفرط للمحفزات الخارجية، لإفراز كميات كبيرة من العرق.

وقال الدكتور رضا سويلاماس، رئيس قسم جراحة الصدر في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي: «لسوء الحظ لا يتم تشخيص فرط التعرّق في أغلب الحالات لأن الكثير من الأشخاص لا يُدركون أنهم يعانون من هذه المشكلة». ومن خلال العملية، التي تستغرق 30 دقيقة، يقوم الجرّاحون بتنفيذ إجراء بأقل تدخّل جراحي يُدعى «قطع الودي الصدري بمساعدة الفيديو» يتم فيه قطع العصب الودي الذي يتحكم بغُدد العرق في اليدين.