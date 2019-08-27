انطلاق معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق الدورة الـ 17 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2019» اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات.

وأعلنت شركة «كراكال الدولية» مشاركتها في الدورة السابعة عشرة لفعاليات المعرض.

وقال حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي لشركة كراكال الدولية: «تحرص شركة كراكال الدولية على تواجدها ومشاركتها الفعالة في معرض أبوظبي للصيد والفروسية، حيث تعد هذه المشاركة هي المشاركة الثالثة عشرة في هذا المعرض الدولي المتميز الذي يعزز من استدامة تطوير مجال صناعة الأسلحة في مجالاتها العسكرية والتجارية».

وأضاف: «في هذا العام تتواجد كراكال الدولية عارضة منتجاتها ذات العلامة الإماراتية المتفردة في السوق المحلي والعالمي والتي لاقت رواجاً وإقبالاً ملحوظاً من الشركات المتخصصة في مجال تصنيع الأسلحة والأفراد المهتمين باقتنائها لأغراض رياضة الصيد أو من هواة جمع الأسلحة».

كما تشارك في المعرض شركة «ميركل الألمانية» المتخصصة في تصنيع بنادق الصيد والمملوكة لـ «كراكال الدولية»، حيث تعرض عدداً من منتجاتها من بنادق الصيد الفاخرة.

كما أعلنت شركة تمرين الإماراتية مشاركتها في فعاليات الدورة الـ17 من المعرض.

وقال محمد الأميري، مدير عام الشركة، إن مشاركة «تمرين» في المعرض تأتي للعام الثالث عشر على التوالي، ومنذ العام 2007 تحرص «تمرين» على أن تكون من أوائل الشركات العارضة، حيث تقدم الشركة للجمهور من عشاق الصيد أرقى وأفضل المنتجات من سكاكين الصيد العالمية والمصنعة خصيصاً لمحترفي وهواة الصيد ومحبي اقتناء القطع الفريدة.

إلى ذلك تشارك هيئة البيئة - أبوظبي في الدورة الـ 17 من المعرض الدولي للصيد والفروسية «أبوظبي 2019».

ويركز جناح الهيئة هذا العام على المستقبل وأهمية تحقيق التوازن المثالي بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا ليرتبط بذلك ارتباطاً وثيقاً بشعار المعرض الذي يحمل عنوان «معاً لترسيخ مفاهيم الصيد المستدام». ويخوض زوار جناح الهيئة في المعرض تجربة فريدة وتفاعلية تثير عقولهم وعواطفهم وتجذبهم إلى البيئة المحيطة بهم في رحلة إلى المستقبل قائمة على مفهوم «الإيكوتوبيا»، وسيستمتعون برحلة مرئية تخيلية لمجتمع يتعايش فيه الإنسان والبيئة والتكنولوجيا بشكل متوازن.