واعظات: يوم المرأة الإماراتية حصاد نجاحات ومنجزات بفضل جهود القيادة

المصدر: أبوظبي - وام

أشادت واعظات إماراتيات بتخصيص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يوم 28 أغسطس من كل عام يوماً للمرأة الإماراتية للاحتفاء بإنجازاتها مثمنات دور سموها الريادي وعطاءاتها السخية التي مكنت المرأة ووفرت لها كل سبل النجاح والتميز حتى باتت في أعلى المراتب.

وذلك إيمانا من قيادتنا الرشيدة بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية وتوعية المجتمع ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة.

وأكدن بمناسبة يوم المرأة الإماراتية أن إنجازات المرأة الإماراتية ومكانتها تترسخ في شتى ميادين النهوض المؤسسي والوطني والحضاري منذ قيام الدولة على يد القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، إلى اليوم حيث أتاح لها التمكين في كل مجالات العلم والمعرفة والعمل والإنتاج المشاركة في التنمية حتى تبوأت بكفاءتها أعلى المناصب متسلحة بالثقافة والخبرة والروح الوطنية والإنتاجية والسعادة الإيجابية.

وقالت الواعظة ماريا محمد الهطالي: إن يوم المرأة الإماراتية هو حصاد نجاحات ومنجزات بفضل جهود القيادة الرشيدة والدعم اللامحدود لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تؤكِّد من خلاله اعتزاز الإمارات، قيادة وشعباً، بالمرأة الإماراتية وما حقَّقته من نجاحاتٍ ومنجزاتٍ يشار إليها بالبنان في شتى القطاعات ومنها قطاع الشؤون الإسلامية ودعم دور الواعظات في هيئة الشؤون الإسلامية على نشر ثقافة الاعتدال والوسطية والتسامح والتعايش مع الآخر.

دعم

وثمنت الواعظة مريم ناصر الزيدي دعم القيادة الرشيدة ودور قدوتنا أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رائدة العمل النسوي لتمكين المرأة في جميع المجالات ما تقدمه سموها من دعم للمرأة ليكون لها دورها وإسهاماتها في كافة المحافل، مؤكدة أن التسامح والاعتدال من القيم المتأصلة منذ القدم في شعب الإمارات، مشيرة إلى أن الواعظة الإماراتية شغلت حيزاً مهماً ضمن إطار المنظومة الوظيفية التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف؛ حيث إنها تعتبر عضواً فعالاً في التأثير الإيجابي على المجتمع.