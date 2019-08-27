ورش توعوية عن الإسعافات الأولية في «صيف الشهامة غير»

المصدر: أبوظبي - البيان

شارك قسم العلاقات الاجتماعية والتوجيه بإدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي بورش توعوية عن الإسعافات الأولية ومخاطر الغرق، ضمن مهرجان «صيف الشهامة غير» بشاطئ الباهية بالتعاون مع بلدية أبوظبي.

واشتملت الفعالية على ورش عمل ترفيهية تعليمية وتثقيفية وتربوية، ومسابقات رياضية، وتوزيع الهدايا، وتعليم السباحة للأطفال، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، واستهدفت أولياء الأمور والأطفال باللغتين العربية والإنجليزية والتي تستمر لمدة 4 أيام.

وتأتي هذه الفعالية في إطار المهرجان الاحتفالي الكبير والذي تنظمه البلدية بهدف إسعاد المجتمع واستثمار عطلة الصيف.